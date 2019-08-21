Шансов найти живыми пропавших альпинистов нет - Федерация альпинизма Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Федерации альпинизма города Алматы (ФАА) рассказали о поисках пропавших казахстанских альпинистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Там отметили, что с первого дня трагедии Федерация альпинизма города Алматы и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания (ФАиСС) РК круглосуточномониторят ситуацию с несчастным случаем на пике Победа.

«Мы следим за ходом поисково-спасательной операции и полностьюдоверяем профессионалам альпинистам и спасателям, проводящим поисковые работы.Сложная снежно-погодная обстановка на маршруте не позволяет вестиполномасштабные спасательные работы. Совместно с альпинистами Казахстана иКыргызстана, МЧС РК, Минобороны РК, ФАиСС РК, турфирмой Ак-Сай Тревел былосовершено несколько осмотров с вертолета», - написала ФАА в Facebook.

По информации федерации, генеральный секретарь ФАиСС РК КазбекВалиев лично участвует в поиске пропавших.

«Во вторник вертолет выполнил восемь виражей, был внимательно просмотренвесь склон от перевала Дикий и особенно тщательно район возможного спускаальпинистов от 6 500 до 4 200 (метров - Казинформ). С сожалением вынуждены признать, что шансов найтиживыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра (в среду - Казинформ) казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого поисково-спасательные работы будутзавершены. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех наших ребят:Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Это тяжелая утрата дляказахстанского альпинизма», - заявили в ФАА.

Кроме того, в федерации рассказали хронику несчастного случая от компании Ак-СайТревел.

4 августа тройка казахстанских альпинистов начала экспедицию насамый суровый семитысячник – пик Победа. Александр Чечулин, Мурат Отепбаев иАндрей Корнеев – альпинисты с большим опытом (более 10 лет), и опытомвосхождений на семитысячники.

15 августа ребята сообщили, что Александр Чечулин заболел, ипоэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. Приспуске они попали в лавину, где потеряли часть снаряжения.

16 августа - день, когда группа в последний раз выходила насвязь, тогда они и сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых.Его тело осталось на высоте 6 900 метров, Андрей и Мурат продолжили спуск вниз.Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять неменее четырех дней.

18 августа, как только установилась погода, вертолёт совершилоблет пика Победы, но следов казахстанской группы обнаружено не было.

19 августа на Южный Иныльчек прибыл борт КЧС РК вместесо спасательной группой.

20 августа прибыл военный борт Республики Казахстан во главе сальпинистами Василием Пивцовым и Максутом Жумаевым. Совершил облет и вернулсяобратно в БЛ «Каркара».

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщили в КЧС МВД РК.

Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов отключен, а оператор связи не может определить координаты места откуда был совершен звонок.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня. Казахстанские военнослужащие совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов.

Поиски пропавших в горах казахстанских альпинистов пока результатов не дали, сообщили в КЧС МВД РК.