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Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»

5 Октября 2018 09:00 167
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Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» запустил новое музыкальное шоу «Topjarǵan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аналог данного шоу зарекомендовал себя с лучшей стороны в США и в России - там оно называется «The Four: Battle for Stardom» и «Успех» соответственно. Шоу сразу привлекает к себе внимание тем, что четверка финалистов определяется уже в первом выпуске. По правилам, пришедшие на шоу новички имеют право бросить вызов финалистам и сразиться с ними в музыкальном поединке. Судьи решают, кто из новых участников достоин этого шанса. В эфире канала «Хабар» уже вышло два выпуска проекта.

Редакция «Казинформа» предлагает вниманию читателей наиболее яркие моменты из шоу.


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Напряжение витает в воздухе - участники в ожидании вердикта жюри


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Ведущая объявляет имя очередного молодого артиста, желающего покорить казахстанскую эстраду


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Больше всего зрители ценят артистизм. Поэтому, участники шоу прикладывают максимальные усилия для самовыражения на сцене


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Четыре финалиста готовы к битве. Битве творчества и таланта.


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Так загорается имя новой звезды


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Самый волнительный для артиста момент - реакция жюри и зрителей


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Гора с плеч! Прима казахстанской эстрады Роза Рымбаева дарит одобрительную улыбку, самое страшное позади


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Одухотворенный танец


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
А теперь тяжелый момент - ожидание результатов голосования


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Насколько сильно артист выкладывается на сцене, об этом говорит даже его поза


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Прыжок к славе


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Двусторонний прессинг - ведущие атакуют конкурсантку каверзными вопросами


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Самый главный момент - миг концентрации на песне


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»  


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Объектив затягивает будущих звезд в себя


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Живой контакт со зрителями - визитная карточка Topjarǵan


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Кульминация исполнения песни


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»  
Самый главный фанат


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Сценический образ не менее важен, чем само творчество артиста


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»  


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»  
Остановись, чудесное мгновенье! Я пою...


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»  
Когда получаешь истинное удовольствие от своего вокала


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Жюри предстоит сложный выбор: из двух хороших артистов дальше пройдет только один


Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»
Неважно, победил ты или проиграл. Настоящие артисты всегда поддержат друг друга

 

 

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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