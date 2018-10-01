Шанс для молодых артистов - телеканал «Хабар» запустил новое шоу «Topjarǵan»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» запустил новое музыкальное шоу «Topjarǵan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аналог данного шоу зарекомендовал себя с лучшей стороны в США и в России - там оно называется «The Four: Battle for Stardom» и «Успех» соответственно. Шоу сразу привлекает к себе внимание тем, что четверка финалистов определяется уже в первом выпуске. По правилам, пришедшие на шоу новички имеют право бросить вызов финалистам и сразиться с ними в музыкальном поединке. Судьи решают, кто из новых участников достоин этого шанса. В эфире канала «Хабар» уже вышло два выпуска проекта.

Редакция «Казинформа» предлагает вниманию читателей наиболее яркие моменты из шоу.





Напряжение витает в воздухе - участники в ожидании вердикта жюри







Ведущая объявляет имя очередного молодого артиста, желающего покорить казахстанскую эстраду







Больше всего зрители ценят артистизм. Поэтому, участники шоу прикладывают максимальные усилия для самовыражения на сцене







Четыре финалиста готовы к битве. Битве творчества и таланта.







Так загорается имя новой звезды







Самый волнительный для артиста момент - реакция жюри и зрителей







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Одухотворенный танец







А теперь тяжелый момент - ожидание результатов голосования







Насколько сильно артист выкладывается на сцене, об этом говорит даже его поза







Прыжок к славе







Двусторонний прессинг - ведущие атакуют конкурсантку каверзными вопросами







Самый главный момент - миг концентрации на песне













Объектив затягивает будущих звезд в себя







Живой контакт со зрителями - визитная карточка Topjarǵan







Кульминация исполнения песни







Самый главный фанат







Сценический образ не менее важен, чем само творчество артиста













Остановись, чудесное мгновенье! Я пою...







Когда получаешь истинное удовольствие от своего вокала







Жюри предстоит сложный выбор: из двух хороших артистов дальше пройдет только один







Неважно, победил ты или проиграл. Настоящие артисты всегда поддержат друг друга