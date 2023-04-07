Шамана в Индонезии обвиняют в убийстве 12 человек

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Полиция Индонезии арестовала деревенского шамана на острове Ява по обвинению в убийстве по меньшей мере 12 человек. В его саду уже найдено несколько закопанных тел. Сам шаман по имени Сламет Тохари признался полиции, что убил и закопал десятки человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По данным полиции, он обещал своим клиентам магическим образом умножить их наличность, но вместо того, чтобы возвращать деньги с прибылью, травил доверчивых людей.

Преступная афера вскрылась после того, как сын одной из последних жертв шамана указал полиции на дом, куда отправился его отец, прежде чем пропасть.

Отец переслал сыну сообщение в WhatsApp с указанием места, куда он отправился, и наставлением сообщить в полицию, если он не вернется до 26 марта.

Полицейские, нагрянувшие в дом к Тохари в деревне Деса Балун, обнаружили у него в саду несколько неглубоких могил. В некоторых лежали сразу по две-три жертвы в возрасте от 25 до 50 лет и без признаков насильственной смерти.

Тохари не стал отпираться и сознался в убийствах. В прошлом он уже отбывал наказание за изготовление фальшивых купюр, теперь же в случае признания вины ему грозит смертная казнь.

Судя по всему, Тохари начал убивать три года назад. Он заманивал людей к себе домой якобы для магического ритуала и давал им напиток, в который было подмешано снотворное с цианистым калием.

Полиция задержала также пособника шамана, который рекламировал услуги по волшебному умножению денег в соцсетях, однако сам Тохари настаивает, что действовал в основном в одиночку.

Мошеннические схемы, обещающие умножить наличность, весьма распространены в Индонезии, где многие верят в магию и шаманов, и широко рекламируются в соцсетях.



