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    Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни

    20 Ноября 2022, 19:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во внеочередных выборах Президента РК активно участвуют жители Шалкарского района, где работают 38 избирательных участков, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    На всех участках проводятся различные ярмарки и спортивно-культурные мероприятия, а в районе Центрального рынка г. Шалкара проходит большая ярмарка сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября, бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки. По Актюбинской области – 71,23%

    Фото: t.me/Aktobe_region
    Актюбинская область Президентские выборы - 2022
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