Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Согласно информации ЦИК, кандидат в депутаты Сената Шакарым Буктугутов от Восточно-Казахстанской области набрал больше голосов - за кандидата отдали 86% голосов. Всего его кандидатуру поддержали 104 выборщика, передает МИА «Казинформ».

В регионе в качестве выборщика зарегистрированы 146 депутатов маслихата.

Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.





Фото: gov.kz



