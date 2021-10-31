Шакарим Сейсенбай покинул должность начальника столичного Управления образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления образования города Нур-Султан Шакарим Сейсенбай ушел с должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Добрый день, дорогие друзья! Хочу с Вами поделиться новостью, что со вчерашнего дня сложил с себя обязанности руководителя Управления образования г.Нур-Султан!», - сообщил он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем Шакарим Сейсенбай выразил огромную благодарность акиму города Алтаю Кульгинову за оказанное доверие и возможность поработать на государственной службе.

«Если оглянуться назад, за 8 месяцев было проделано немало работ: перевели все школы города на оффлайн формат обучения, достигли 100% вакцинации педагогов; запустили школу BINOM, которая является первой школой по проекту ГЧП, где сейчас обучаются 4 тыс. детей в две смены, и до конца года распахнут свои двери ещё 3 аналогичных школы; открыли 2 новые государственные школы на 1200 мест каждые и смогли дать им статус ПХВ (право хозяйственного ведения), что позволит им оплачивать хорошую заработную плату администрации школы, оказывать платные услуги, накапливать школьные средства без ежемесячного освоения средств; дали возможность частным дошкольным организациям принимать детей с 2-х лет, чтобы поддержать частный бизнес в посткарантинный период, тем самым увеличили охват детей с учетом 2-х лет на 30 тыс. мест, тогда как в прошлом году охват детей в период комплектации составил 20 тыс. мест; выделили здание для нашей школы для одаренных детей «Зерде», где новому руководству остаётся закрыть вопросы оснащения лаборатории и инфраструктуры; выделили средства на государственный заказ по линии дополнительного образования на 5000 мест, которые будут доступны частным организациям уже в ноябре (следите за сайтом Управления образования). Все выше перечисленные и не перечисленные работы не могли быть достигнуты без участия команды и сотрудников Управления и всех руководителей подведомственных организации образования города! Хочу выразить Вам большую благодарность и желаю успехов и процветания в нелегком пути», - добавил он.



