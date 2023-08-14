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    Шахтеры «Казахмыса» возобновили работу: руководство и работники пришли к соглашению

    14 Августа 2023, 20:49

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Представители руководства «Казахмыс» спустились в шахту для решения возникших вопросов с шахтерами, в результате чего стороны пришли к соглашению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Как ранее сообщалось, сегодня представители руководства «Казахмыс» спустились в шахту для решения возникших вопросов с шахтерами и работниками подрядных организаций, объявившими о приостановке работ. В результате встречи, стороны пришли к соглашению.

    Часть вопросов работников согласована и удовлетворена на месте. Исполнение второй части поднятых вопросов, касаются законодательных изменений, в связи с чем необходимо дополнительное время для их решения. Они будут прорабатываться специально созданной инициативной группой, состоящей из представителей работников и работодателя.

    По итогам переговоров, работы на предприятиях продолжены. Каких-либо дисциплинарных последствий для участников не ожидается», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    Ранее сообщалось, что шахтеры и работники подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки объявили о приостановлении работ. На место сразу выехали руководство «Казахмыс», сотрудники прокуратуры, представители местной исполнительной власти.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казахмыс Регионы Казахстана Общество Улытауская область митинги казахстан
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