Шахтеры «Казахмыса» возобновили работу: руководство и работники пришли к соглашению

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Представители руководства «Казахмыс» спустились в шахту для решения возникших вопросов с шахтерами, в результате чего стороны пришли к соглашению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Как ранее сообщалось, сегодня представители руководства «Казахмыс» спустились в шахту для решения возникших вопросов с шахтерами и работниками подрядных организаций, объявившими о приостановке работ. В результате встречи, стороны пришли к соглашению.

Часть вопросов работников согласована и удовлетворена на месте. Исполнение второй части поднятых вопросов, касаются законодательных изменений, в связи с чем необходимо дополнительное время для их решения. Они будут прорабатываться специально созданной инициативной группой, состоящей из представителей работников и работодателя.

По итогам переговоров, работы на предприятиях продолжены. Каких-либо дисциплинарных последствий для участников не ожидается», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что шахтеры и работники подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки объявили о приостановлении работ. На место сразу выехали руководство «Казахмыс», сотрудники прокуратуры, представители местной исполнительной власти.