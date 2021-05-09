Шахтеров-фронтовиков поздравили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Денежные подарки и личные портреты вручили фронтовикам, работавшим на угольных предприятиях Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Почётному гражданину Шахтинска Николаю Ионовичу Чирышеву в этом году исполнилось сто лет. В честь Дня Победы у ветерана Великой Отечественной войны побывали в гостях представители шахты «Шахтинская».

Начало войны Николай Чирышев встретил в Латвии – служил там в армии. Принимал участие в боевых действиях на Центральном и Первом Белорусском фронтах в составе 402-го артиллерийского полка. Сражался в боях за Москву, на Курской дуге, брал Берлин. И не получил ни одного ранения. Награждён орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды» и медалями.

После демобилизации жил в Пермской области, а в 1962 году переселился в Казахстан, в посёлок Долинка Карагандинской области. Трудился в совхозе «Карагандинский» и на Долинской автобазе, обслуживающей угольные предприятия.

Столетний ветеран чувствует себя бодро. Говорит, всё дело в крепости духа и отсутствии вредных привычек.

Поздравления от Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзной организации получили ещё четыре участника Великой Отечественной войны, в мирное время работавшие в угольной промышленности. Ветеранам вручили денежные подарки и цветы, а также их личные портреты.

Иван Васильевич Щербинин воевал на Дальневосточном фронте. В Сарани живёт с 1960 года. Работал в строительно-монтажном управлении, на базе УМТС.

Виктор Андреевич Шелудяков ушёл на фронт добровольцем в 16 лет. Был связистом. Служил на Втором Прибалтийском фронте. За плечами фронтовика не только боевые подвиги, но и огромный трудовой стаж в угольной промышленности – около 63 лет. Работал в Саранской геологоразведочной партии, младшим геологом на горных работах, где бурились угольные пласты. Затем долгое время трудился в управлении «Союзшахтоосушение», откуда и ушёл на заслуженный отдых.

Николай Григорьевич Рассказимов – ветеран двух войн: Великой Отечественной и Советско-Японской. А всю послевоенную жизнь до самого выхода на пенсию проработал в Ново-Майкудукском АТП.

Александру Ильичу Балабасу 95 лет. Он потомственный шахтёр. Его отец работал на шахтах на Украине и Урале, а после войны – в Караганде, на шахте имени И. А. Костенко. Туда же после демобилизации устроился и Александр Балабас: сначала горнорабочим в маркшейдерский отдел, а затем, окончив заочное отделение Московского института имени Г. В. Плеханова, дослужился до начальника планового отдела управления «Карагандауглесбыт».







