Шахтёр погиб в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 2 апреля на шахте им. Костенко в Караганде погиб 36-летний шахтёр. Причину несчастного случая выясняет специальная комиссия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На шахте им. Костенко обрушилась кровля. В результе погиб 36-летний горнорабочий подрядной организации.

«На шахте им. Костенко произошел несчастный случай, в результате которого скончался сотрудник подрядной организации УСМ (1986 года рождения). Создана государственная комиссия, случай расследуется», - сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».