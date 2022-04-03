РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:26, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Шахтёр погиб в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 2 апреля на шахте им. Костенко в Караганде погиб 36-летний шахтёр. Причину несчастного случая выясняет специальная комиссия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На шахте им. Костенко обрушилась кровля. В результе погиб 36-летний горнорабочий подрядной организации.

    «На шахте им. Костенко произошел несчастный случай, в результате которого скончался сотрудник подрядной организации УСМ (1986 года рождения). Создана государственная комиссия, случай расследуется», - сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!