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    Шахта Казахстанская с 227 горняками горит в Карагандинской области

    17 Августа 2023, 12:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков. Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС».

    «На шахте «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии.

    Производят проветривание шахты (подачу воздуха перевели в реверсивную позицию). К месту прибыли 3 отделения РЦШ «ПВАСС» (15 работников и 5 единиц техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники).

    Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. Дополнительно к месту следуют силы РЦШ «ПВАСС» (15 работников и 3 единицы техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники), – говорится в оперативном сообщении.

    Также направили силы ПВАСС и ДЧС.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Происшествия Регионы Казахстана Пожар Караганда АрселорМиттал
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