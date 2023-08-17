Шахта Казахстанская с 227 горняками горит в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков. Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС».

«На шахте «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии.

Производят проветривание шахты (подачу воздуха перевели в реверсивную позицию). К месту прибыли 3 отделения РЦШ «ПВАСС» (15 работников и 5 единиц техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники).

Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. Дополнительно к месту следуют силы РЦШ «ПВАСС» (15 работников и 3 единицы техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники), – говорится в оперативном сообщении.

Также направили силы ПВАСС и ДЧС.