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    Шахматы - новое направление в казахстанско-румынском сотрудничестве в сфере спорта

    16 Ноября 2020, 21:53

    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - 7 ноября этого года между юными казахстанскими и румынскими шахматистами состоялся товарищеский онлайн-матч. Мероприятие было организовано Казахстанской федерацией шахмат и Федерацией шахмат Румынии при инициативе Посольства Казахстана в Бухаресте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Румынии.

    Каждую страну представляли по 12 шахматистов: 2 юношей и 2 девушек в возрастных категориях до 12, 14 и 16 лет.

    «Шахматные баталии двух стран стали еще одним вкладом в развитие и укрепление взаимодействия между нашими странами, а также шагом к сближению и установлению дружественных отношений между казахстанской и румынской молодежью. Несомненно, что проведенный матч будет способствовать популяризации шахмат», - отметили в посольстве.

    Команды сыграли в два тура в ничью.

    Всем 24-м участникам были вручены памятные подарки при спонсорской поддержке компании «Ромпетрол».

    Автор:

    МИД РК Спорт Евросоюз
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