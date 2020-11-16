Шахматы - новое направление в казахстанско-румынском сотрудничестве в сфере спорта

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - 7 ноября этого года между юными казахстанскими и румынскими шахматистами состоялся товарищеский онлайн-матч. Мероприятие было организовано Казахстанской федерацией шахмат и Федерацией шахмат Румынии при инициативе Посольства Казахстана в Бухаресте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Румынии.

Каждую страну представляли по 12 шахматистов: 2 юношей и 2 девушек в возрастных категориях до 12, 14 и 16 лет.

«Шахматные баталии двух стран стали еще одним вкладом в развитие и укрепление взаимодействия между нашими странами, а также шагом к сближению и установлению дружественных отношений между казахстанской и румынской молодежью. Несомненно, что проведенный матч будет способствовать популяризации шахмат», - отметили в посольстве.

Команды сыграли в два тура в ничью.

Всем 24-м участникам были вручены памятные подарки при спонсорской поддержке компании «Ромпетрол».



