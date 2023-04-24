Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Шахматы могут стать школьным предметом в начальных классах в Казахстане

    24 Апреля 2023, 15:16

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработана и успешно внедряется Дорожная карта по реализации проекта введения шахмат как факультативного предмета в образовательные программы. Она должна охватить все этапы образования - от дошкольного до послевузовского. Об этом сегодня сообщили руководители Казахстанской федерации шахмат (КФШ) и эксперты Международной федерации шахмат (FIDE) на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Казахстанской федерации шахмат мы инициировали проект «Шахматы в школах». В июне прошлого года мы озвучивали Главе государства, что шахматы нужно внедрять в образовательную программу в качестве факультативного предмета и получили с его стороны полную политическую поддержку. В рамках пилотного проекта мы хотим охватить с 1 по 4 классы в общеобразовательных школах страны. При этом надо отметить, что частные школы уже применяют такую практику, не дожидаясь появления государственных стандартов. Мы с некоторыми из них работаем совместно», – сказал первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация шахмат» Дармен Садвакасов.

    По словам спикера, проект требует четкой и выверенной подготовки.

    «В процессе подготовительного процесса мы мобилизовали свою внутреннюю команду из экспертов, и в рамках чемпионата мира, который проходит в Астане, провели международную конференцию. В ней приняли участие международные эксперты из ряда стран - США, Европы, постсоветского пространства, Юго-Восточной Азии. Также вовлекли представителей системы образования как центрального уровня, так и простых сотрудников учебных заведений, чтобы вместе посмотреть на международный опыт. Если говорить про популярность шахмат в Казахстане, то, по оценкам Министерства культуры и спорта, на сегодняшний день более 211 тысяч детей занимается шахматами по программе «ArtSport». Шахматы в нашей стране очень популярны», – добавил Дармен Садвакасов.

    Стоит отметить, что казахстанская Дорожная карта разрабатывалась на основе рекомендаций комиссии FIDE- Chess in Education с учетом казахстанского и международного опыта.

    На протяжении последних семи лет КФШ реализует пилотный проект «Шахматы в школах». К нему было подключено более 600 школ и 1000 учителей. Обновленный план предполагает увеличение охвата учащихся, занимающихся шахматами. Так, на первом этапе до 20% школьников с 1 по 4 классы смогут заниматься шахматами в своих школах.

    Планируется провести профессиональную переподготовку по шахматным программам не менее 500 педагогов. В дальнейшем планируется расширить охват занятий шахматами как дошкольников, так и старших школьников и студентов, вплоть до послевузовского образования.

    Как сообщали в 2022 году в Минпросвещения РК, предмет «Шахматы» в качестве факультатива введен в 654 школах страны.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Образование Спорт Шахматы школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
    Казахстанская теннисистка уступила сопернице на турнире в Таиланде
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Мальчик из Костаная стал самым молодым призером чемпионата мира по шахматам
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь