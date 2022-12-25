Шахматный король Магнус Карлсен прибыл в Алматы на чемпионат мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прибыл действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. В аэропорту его встретила 9-летняя шахматистка Дилайла Садвакасова, чемпионка Республики Казахстан по блицу, победитель Кубка Карпова 2019 года и премии Международной шахматной федерации FIDE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Шахматистка награждена за создание уникального культурно-просветительского проекта «Шахматные истории с Дилайлой», где рассказывает о чемпионах и чемпионках мира по шахматам. Среди выбранных женщин Дилайла является единственным ребенком. Стоит отметить, что 2022 год был объявлен FIDE годом женщины в шахматах.

«Я восхищаюсь карьерой Магнуса Карлсена и считаю, что в становлении его как чемпиона большая роль и заслуга его отца. Также и меня поддерживают родные, без их поддержки не было бы моих успехов. Я взяла автограф не только у Магнуса, но и у его отца», - говорит девятилетняя Дилайла.

Напомним, чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. Ведущие шахматисты из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы.

Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры им.Балуана Шолака. Чемпионат проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Призовой фонд - $1 млн.

Фаворитами открытого чемпионата являются действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, с рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикару Накамура (США, 2768), Фабиано Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц), также участвуют много других именитых шахматистов.

Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Чжунъи (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавалли (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также многие другие звезды.

Магнус Карлсен (Норвегия). Родился 30 ноября 1990 года. Гроссмейстер (с 2004). Действующий чемпион мира (с 2013 года становился чемпионом 5 раз и будет им до окончания матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, который пройдёт в 2023 году). Трёхкратный чемпион мира в рапиде (2014, 2015, 2019) и пятикратный чемпион мира в блице (2009, 2014, 2017, 2018, 2019). Его максимальный рейтинг 2882 (май 2014 и август 2019) – самый высокий в истории.

Фото: Сергей Алексеенок.



