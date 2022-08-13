Шахматный фестиваль с призовым фондом в 13 млн тенге пройдет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С 15 по 24 августа пройдет первый в Атырау Международный шахматный фестиваль «Atyrau Chess Festival 2022». Организатором фестиваля выступает Академия шахмат, основанная выдающейся казахстанской спортсменкой Динарой Садуакасовой. Призовой фонд соревнований превышает 13 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целями проведения турнира являются популяризация и развитие шахмат как вида спорта в Казахстане, пропаганда здорового образа жизни, а также повышение мастерства молодых спортсменов и поиск юных дарований. В соревнованиях примут участие около 300 любителей шахмат - регистрацию прошли уже 260 участников, в числе которых известные международные гроссмейстеры и международные мастера из 9 стран помимо Казахстана - это США, Нидерланды, Литва, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия.

Официальное открытие фестиваля запланировано 16 августа. В программе заявлены три основных турнира – «Atyrau Open», «Atyrau Juniors» и «Atyrau Blitz». Результаты каждого из них будут оцениваться по швейцарской системе, а за партиями можно будет наблюдать онлайн на сайтах www.chess.com, www.chess24.com и на официальном сайте фестиваля www.atyrauchessfestival.kz.

Ожидается проведение мастер-классов и сеанса одновременной игры. В рамках фестиваля также пройдет первый семинар международных арбитров, где судьи после успешного экзамена смогут получить звание арбитр FIDE.

«Миссия нашего фестиваля – внести посильный вклад во всестороннее развитие шахмат как вида спорта в Казахстане. Мы надеемся и верим, что турнир будет ярким событием, которое объединит представителей разных стран и возрастов. В рамках мероприятия каждый любитель шахмат сможет попробовать себя на «поле боя» и испытать свои силы на практике. Желаю только успехов и побед всем участникам фестиваля!», - говорит организатор фестиваля Динара Садуакасова.

Общий гарантированный призовой фонд составит 13 257 500 тенге. Помимо этого, Казахстанско-Британский технический университет специально в рамках проекта выделит гранты для обучения в магистратуре и бакалавриате.





