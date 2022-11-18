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    Шахматный центр могут открыть на берегу Капшагайского водохранилища

    18 Ноября 2022, 21:39

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городе Конаев на берегу Капшагайского водохранилища могут открыть шахматный центр. Об этом во время международного шахматного турнира «Konaev CUP - 2022» сообщил президент федерации шахмат и шашек Алматинской области Саят Егенбердиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Алматинской области проходит международный шахматный турнир «Konaev CUP - 2022» с участием лучших гроссмейстеров из разных стран. В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Марат Султангазиев.

    «Город Конаев стал центром спортивных мероприятий. Развитие массового спорта - одно из приоритетных направлений стратегического плана развития нашего государства. Думаю, что такое крупное спортивное мероприятие в будущем будет способствовать подготовке и воспитанию спортсменов высшего класса», - сказал в своей приветственной речи аким области.

    В турнире принимают участие более 300 шахматистов из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Армении и Казахстана. Из них 12 гроссмейстеров, 30 мастеров спорта международного класса. Игры проходят по швейцарской системе. Турнир состоит из 9 этапов, длится всего один день. Каждому спортсмену дается 10 минут и две секунды. Общий призовой фонд составляет 4 млн тенге.

    Президент федерации шахмат и шашек Алматинской области Саят Егенбердиев отметил, что такого мероприятия в регионе еще не проводили.

    «После церемонии открытия мы поговорили с акимом области. Он поддержал нашу идею строительства «шахматного дома» на берегу Капшагайского водохранилища. Планируем, что здесь будет coworking центр, кабинеты, оборудованные передовыми IT-технологиями, игровые площадки. Здесь будут преподавать шахматы сильнейшие тренеры области», - сказал Саят Егенбердиев.

    По данным пресс-службы акимата региона, первая игра турнира состоялась между акимом Маратом Султангазиевым и международным гроссмейстером среди женщин Динарой Садуакасовой. Итоги турнира подведут позже.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Капчагай Шахматы Конаев
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