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    Шахматное противостояние в Астане: сборная мира ведет в счете

    18 Апреля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по шахматам сыграла четыре тура против сборной мира. И пока счет 18,5 - 13,5 в пользу соперниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Самым же шумным результатом в первый день стала победа Бибисары Асаубаевой над четырёхкратной чемпионкой мира среди женщин китаянкой Хоу Ифань.

    Другие лидеры сборной Казахстана Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова сыграли с ней вничью.

    Жансая остается единственной в составе сборной, кто идет без поражений - четыре ничьи. У Бибисары - победа, 2 ничьи и поражение от Наны Дзагнидзе из Грузии. У Динары также победа, 2 ничьи и поражение от Харики Дронавалли из Индии.

    Сегодня состоится еще четыре тура между сборными Казахстана и мира.

    Напомним, в столице проходит матч женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира. Честь Казахстана на шахматной арене защищают Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

    Против казахстанок выступают китайская шахматная звезда, четырехкратная чемпионка мира и №1 в рейтинге FIDE, 29-летняя Хоу Ифань, а также именитые Нана Дзагнидзэ (Грузия), Харика Дрюнавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б.Савита (Индия), а также Афруза Хамдамова (Узбекистан).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы
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