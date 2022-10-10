Шахматисты из РК завоевали медали на Всемирной шахматной олимпиаде в Нахичеване

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 по11 октября 2022 года в Азербайджане, (Нахичевань) проходит всемирная юношеская шахматная олимпиада среди участников в возрастной категории до 16 лет, где приняла участие сборная из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Юные шахматисты в индивидуальном зачете завоевали бронзовую и золотую медали. В общекомандном зачете спортсмены Казахстана вошли в четверку, обогнав сильные команды Индии и Ирана. Первое место завоевали шахматисты из Турции, второе место за Узбекистаном, третье место завоевали хозяева турнира – Азербайджан.

«До последнего тура мы боролись за медали весьма успешно, хорошая у нас была игра, хорошее выступление. Самое главное, что ребята показали очень высокий уровень подготовки. Имангали Ахилбай взял бронзовую медаль (на доске – в индивидуальном зачете), а Сауат Нургалиев взял «золото» (на доске – в индивидуальном зачете)», - отметил тренер сборной Павел Коцур.

«У нас играли ребята 12 и 14 лет, на следующий год мы планируем опять побороться за медали тем же составом», - сообщил Павел.