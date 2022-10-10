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    Шахматисты из РК завоевали медали на Всемирной шахматной олимпиаде в Нахичеване

    10 Октября 2022, 20:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 по11 октября 2022 года в Азербайджане, (Нахичевань) проходит всемирная юношеская шахматная олимпиада среди участников в возрастной категории до 16 лет, где приняла участие сборная из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    Юные шахматисты в индивидуальном зачете завоевали бронзовую и золотую медали. В общекомандном зачете спортсмены Казахстана вошли в четверку, обогнав сильные команды Индии и Ирана. Первое место завоевали шахматисты из Турции, второе место за Узбекистаном, третье место завоевали хозяева турнира – Азербайджан.

    «До последнего тура мы боролись за медали весьма успешно, хорошая у нас была игра, хорошее выступление. Самое главное, что ребята показали очень высокий уровень подготовки. Имангали Ахилбай взял бронзовую медаль (на доске – в индивидуальном зачете), а Сауат Нургалиев взял «золото» (на доске – в индивидуальном зачете)», - отметил тренер сборной Павел Коцур.

    «У нас играли ребята 12 и 14 лет, на следующий год мы планируем опять побороться за медали тем же составом», - сообщил Павел.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Азербайджан Молодежь Шахматы
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