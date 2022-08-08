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    • Шахматисты из Казахстана одержали досрочную победу после «падения» в рейтинге олимпиады

    8 Августа 2022 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Казахстана провела десятый матч на всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщает официальный сайт турнира.

    Казахстанские шахматисты сыграли против соперников из Хорватии и одержали победу со счетом 2,5-0,5. Казахстан представили Алишер Сулейменов, Ринат Жумабаев, которые выиграли свои встречи, Казыбек Ногербек сыграл вничью. Также Арыстанбек Уразаев должен провести свой матч.

    После поражения команде Сербии, казахстанские шахматисты опустились на 25-е место в рейтинге олимпиады.

    Ранее сообщалось, что казахстанки проиграли фавориту всемирной шахматной олимпиады.


    Фото: Anish Giri



    #Спорт #Индия #Шахматы
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