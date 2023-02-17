Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева показала юным воспитанникам Дома творчества школьников тонкости шахматного искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Выдающуюся шахматистку встретили заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов, руководитель отдела образования Усербай Табынчаев и молодежь города. Они отметили, что рады провести время с пользой рядом с одним из лучших гроссмейстеров мира, и пожелали Бибисаре еще больших успехов на спортивном поприще.

Как отметила исполнительный директор Мангистауской областной федерации шахмат Фатима Елбаева, Бибисара сама изъявила желание поделиться опытом с начинающими шахматистами.

«Цель мероприятия состояла в том, чтобы заинтересовать ребят шахматами, систематизировать полученные учениками знания и навыки и мотивировать их на новые успехи», - добавила она.





Исполнительный директор федерации также сообщила, что в марте состоится чемпионат РК по шахматам. Отбор на него прошли 100 из 215 шахматистов.

«Кроме того, в этом году планируем провести 3-4 крупных турнира, в которых смогут участвовать ребята из всех уголков области. Думаю, что у жанаозенских шахматистов большие шансы, ведь они уже доказывали, что способны на многое», - заключила Фатима Елбаева.









Фото: t.me/mangystau_press



