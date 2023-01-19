Шах и мат: с большим размахом прошел ЧМ по быстрым и блиц-шахматам в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С большим размахом в Алматы прошел чемпионат мира по блиц-шахматам. Казахстанские шахматистки блистали на турнире и добились значительных результатов. Помимо этого, соревнования запомнятся феноменом норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, влюбившегося в алматинские горы, храбростью Сары Хадем, и тем, как с особым интересом зрители следили за этим зрелищным шахматным событием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

FIDE высоко оценила проведение Казахстаном чемпионата мира по блиц-шахматам

Напомним, что с 25 по 30 декабря 2022 года в Алматы состоялся чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам. Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов отметил, что это уникальное мероприятие для нашей страны. По его словам, по итогам проведения чемпионата Казахстан получил высокую оценку от FIDE, от зрителей и участников.

«Это дает нам возможность с уверенностью говорить, что Казахстан в будущем будет рассматриваться как приоритетная площадка для проведения крупных международных соревнований», - добавил вице-президент Казахстанской федерации шахмат.

Более 1,5 тысячи человек ежедневно приходили посмотреть ЧМ по блиц-шахматам

Как стало известно, более полутора тысяч человек ежедневно приходили посмотреть чемпионат мира по блиц-шахматам.

«Чемпионат мира мы проводили впервые в Алматы в таком масштабе, потому что приехали сильнейшие спортсмены, топ-игроки из 46 стран мира. Для наших детей это была большая возможность воочию их увидеть. Не оставалось ни одного билета. Нам звонили, просили места, но, к сожалению, мест не было», - сказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

Помимо этого, проводился детский чемпионат по городу Алматы, который собрал более 200 человек.

«Ежедневно посещали более полутора тысяч человек наши соревнования. Все пытались, конечно же, получить автографы ведущих спортсменов, особенно Магнуса Карлсена. В первый день после открытия образовалась большая толпа, все, кто мог, получили автографы чемпиона мира. На специальных шахматных досках собирали их автографы, чтобы оставить на память и подарить нашим спонсорам мероприятия. Мы выражаем также благодарность акиму Алматы, который лично поддержал это мероприятие и нам помог. На следующий день проводили чемпионат города Алматы среди любителей. Тоже 100 человек участвовали в этом соревновании», - добавила Гульмира Даулетова.

Фото: kazchess.kz



«Удерживать звание сложнее, чем завоевывать в первый раз»

На ЧМ по блиц-шахматам казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу. В заключительном туре она обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а ее главная конкурентка из Китая Тань Чжунъи уступила Хампи Конеру из Индии. Девушка считает, что удерживать звание всегда сложнее, чем завоевывать в первый раз.

Фото: www.instagram.com/kzchessfederation

«Я очень ответственно подошла к подготовке к чемпионату мира. Мои близкие и моя семья создали для меня все условия для подготовки. Это была большая ответственность, потому что удерживать звание всегда сложнее, чем завоевывать его в первый раз. Слышала, говорили, что в первый раз мне повезло на прошлом чемпионате мира в Польше. Хотя, при чем тут везенье, когда ты выигрываешь две медали, одну из них с запасом», - сказала шахматистка на брифинге в СЦК.

Сколько заработали казахстанские шахматистки

Сегодня также стало известно, сколько заработали казахстанские шахматистки на чемпионате мира по блиц-шахматам в Алматы. Бибисара Асаубаева получила 40 тысяч долларов. Динара Садвакасова получила 30 тысяч долларов за второе место. Жансая Абдумалик тоже получила гонорар за пятое место, сказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат. Спортсмены были удостоены высоких наград – Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик и Динара Садвакасова стали обладателями ордена «Жеңіс».

Фото:ortcom.kz

Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана

Казахстанцы внимательно следили за игрой не только отечественных шахматистов, но мировых звезд шахмат. Многие граждане, да и жители других стран были обеспокоены положением шахматистки из Ирана, которая сняла хиджаб во время чемпионата мира по блиц-шахматам в Алматы. Отметим, что ношение платка обязательно для женщин Ирана в связи со строгим дресс-кодом исламской республики. Позже также сообщалось о том, что в ее адрес поступали угрозы.

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов признался, что на самом деле были определенные риски по поводу этой участницы.

Фото: LENNART OOTES/FIDE

«Мне, как директору турнира, пришлось собрать своих коллег, серьезно рассмотреть ситуацию. Были звонки от неизвестных в адрес, в том числе, работников федерации с попыткой выяснить места проживания, маршрут и прочие детали касательно этой участницы. Поэтому мы понимали, что ситуация может неожиданно развернуться довольно остро. Обратились к нашим коллегам, партнерам, к акимату города Алматы с просьбой обеспечить безопасность спортсменки. Продумали ее маршрут, как она будет уезжать, мы обеспечили ей безопасный выезд из страны», - прокомментировал на брифинге в СЦК Дармен Садвакасов.

По его словам, из Казахстана шахматистка улетела не к себе на родину, а в Европу.

Многих также впечатлила победа шахматного короля Магнуса Карлсена. В его победу было сложно поверить, так как шахматист прибежал на турнир с опозданием. У него оставалось считанное количество времени, тем не менее, он доказал, что лучший из лучших. Победой он обязан алматинским горам.

Опоздал, но победил: история успеха шахматного короля Магнуса Карлсена

В Казахстанской федерации шахмат поделились историей успеха чемпиона мира по блиц-шахматам Магнуса Карлсена.

«За один день до начала чемпионата мы организовали экскурсию на Медеу и Шымбулак для ряда участников, включая Магнуса Карлсена. У Магнуса эта экскурсия вызвала восторг. Когда мы его подняли на самую высшую точку Шымбулака на 3200 метров, он увидел гору. Шахматист сразу решил взобраться, сказал, что увлекается хайкингом, продемонстрировал потрясающий уровень своей физической подготовки. И не просто поднялся на эту гору. Он на нее практически забежал. Некоторые коллеги за ним последовали, но мы внизу остались, поскольку мы видели, на какой скорости он взбирается. Норвежец намного опередил всех остальных. Потом спустился, был в прекрасном расположении духа.

Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com

На следующий день не по нашему приглашению, а по собственной инициативе попросил выделить ему автомобиль с сопровождением и поехал с утра до тура в горы. На обратном пути он попал в пробку, практически опоздал на соревнования. Забежал в спортивной одежде, нарушив дресс-код. В перерыве успел одеться по регламенту. На первой партии он опоздал с очень серьезной временной форой, начали блиц-партию: 29 секунд против 3 минут. Магнус справился и сумел одержать победу», - поделился вице-президент РОО «Казахстанская федерация шахмат» Дармен Садвакасов.

Исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова добавила, что шахматиста заранее предупредили о том, что он может опоздать на турнир.

«Он настоял на том, что ему нужно выспаться, что горы ему помогли выиграть чемпионат мира по рапиду. Как раз начинался блиц, он решил снова впитать в себя силу гор и еще раз поднялся. Он полностью взял на себя ответственность за то, что, возможно, опоздает», - добавила она.

С таким размахом и успехом прошел чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам в Алматы. Казахстанская федерация шахмат уже направила два предложения в FIDE, чтобы снова стать организатором крупных шахматных турниров. Первый из них – организация матча, посвященного мировому первенству. Второй турнир – шахматная олимпиада среди детей до 16 лет, который возможно состоится в ноябре. Возможно, в будущем Казахстан будет рассматриваться как приоритетная площадка для проведения крупных международных соревнований.



