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    Sh4dowehhh назвал две проблемы состава Evil Geniuses по Dota 2

    19 Августа 2022 15:20

    Украинский аналитик Dota 2 Евгений Sh4dowehhh Алексеев высказался об игре команды Evil Geniuses. Момент с прямой трансляции Алексеева опубликован на YouTube-канале LEGENDWP, передает Cybersport.ru.

    Проблема EG в двух моментах. Первый — это личный скилл некоторых игроков. А второй момент — это BuLba. Он уже слишком долго в EG. Гранд-финал против iG [на ONE Esports Singapore Major 2021], где было пять Storm Spirit, подтверждает эти моменты.

    Evil Geniuses заняли 9-12 место на PGL Arlington Major 2022. Команда вышла в плей-офф с пятого места в группе, а затем в нижней сетке уступила Entity со счётом 1:2. По итогам турнира коллектив прошел на The International 2022.

    Фанаты состава долгое время критикуют BuLba за драфты команды. При этом он остается бессменным тренером коллектива с 2017 года. Ранее стример Александр Nix Левин также выразил недовольство по поводу тренера команды. По его словам, EG необходим хороший тактик.
    #Новости киберспорта #Dota 2
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