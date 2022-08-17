Сгорели 4 балкона в многоэтажном доме в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошел пожар в многоквартирном доме. В результате сгорели балконы четырех квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, сегодня, 17 августа в 12:49 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в 15 микрорайоне Караганды.

«Пожар произошел по адресу - р-н им. А. Бокейханова, д.8. На уровне 4-го и 5-го этажей произошло горение четырех обшивок балкона в четырех квартирах, а также домашних вещей, мебели, оконных и дверных балконных блоков, потолочного покрытия на общей площади 30 кв. м. До прибытия пожарных все жильцы с квартир вышли самостоятельно. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Пожар был ликвидирован в 13:49. На месте работали 26 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.



