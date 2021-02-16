Сформировать Штаб по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил сформировать штаб по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 февраля этого года на заседании фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе был рассмотрен проект Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Алихан Асханович, поручаю Вам в двухдневный срок сформировать Штаб по реализации Предвыборной программы партии, заседание которого проводить на еженедельной основе», - поручил Аскар Мамин на заседании Правительства, обращаясь к своему первому заместителю Алихану Смаилову.

Премьер подчеркнул, что ход реализации Дорожной карты будет держать на личном контроле, а также будет проводить заседания штаба ежемесячно.

«До конца недели центральным и местным государственным органам необходимо сформировать проектные группы под руководством на уровне не ниже заместителей первых руководителей. Министерству национальной экономики как рабочему органу штаба разработать цифровую карту показателей Дорожной карты до 1 марта текущего года. За каждым мероприятием Дорожной карты должны быть закреплены ответственные лица на уровне не ниже заместителей первых руководителей», - отметил глава Правительства.

«Следует вести четкую и скоординированную работу с Парламентом. Нам необходимо принять все меры по полноценной и эффективной реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan». Это будет главным критерием работы каждого государственного органа», - заключил А. Мамин.



