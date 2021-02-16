Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сформировать Штаб по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» поручил Аскар Мамин

    16 Февраля 2021, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил сформировать штаб по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 февраля этого года на заседании фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе был рассмотрен проект Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Алихан Асханович, поручаю Вам в двухдневный срок сформировать Штаб по реализации Предвыборной программы партии, заседание которого проводить на еженедельной основе», - поручил Аскар Мамин на заседании Правительства, обращаясь к своему первому заместителю Алихану Смаилову.

    Премьер подчеркнул, что ход реализации Дорожной карты будет держать на личном контроле, а также будет проводить заседания штаба ежемесячно.

    «До конца недели центральным и местным государственным органам необходимо сформировать проектные группы под руководством на уровне не ниже заместителей первых руководителей. Министерству национальной экономики как рабочему органу штаба разработать цифровую карту показателей Дорожной карты до 1 марта текущего года. За каждым мероприятием Дорожной карты должны быть закреплены ответственные лица на уровне не ниже заместителей первых руководителей», - отметил глава Правительства.

    «Следует вести четкую и скоординированную работу с Парламентом. Нам необходимо принять все меры по полноценной и эффективной реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan». Это будет главным критерием работы каждого государственного органа», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Нур Отан Политические партии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области