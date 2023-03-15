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    Сформировать новую миграционную политику намерены в Казахстане

    15 Марта 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграционной политики. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект Социального кодекса на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минтруда сообщила, что также подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграционной политики и дальнейшее совершенствование трудового законодательства.

    «Их цель – обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками», – сказала Тамара Дуйсенова.

    В завершение своего выступления министр отметила, что большая часть новелл, предусмотренных проектом Социального кодекса, принята в рамках законов, подготовленных во исполнение поручений Главы государства, и реализуется с 1 января текущего года.

    Ранее сообщалось, что господдержка будет оказываться в проактивном формате.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК мигранты
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