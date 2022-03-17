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    Сформировать Центр экспертных исследований при Парламенте предложил Саясат Нурбек

    17 Марта 2022, 18:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках построения Нового Казахстана на Парламент ложится большая нагрузка. Об этом заявил депутат Мажилиса Саясат Нурбек в ходе первого заседания диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные направления вчерашнего Послания народу Казахстана - это усиление роли Парламента, изменения в президентской модели правления, изменения в работе маслихатов и в избирательном законодательстве. В связи с этим у меня есть несколько предложений. Во-первых, мы должны вернуть культуру парламентаризма. В настоящее время слабым местом Парламента является отсутствие экспертной, самостоятельной, независимой силы. Например, если мы посмотрим на Конгресс США, там есть сильный центр экспертных услуг. В 2014 году мы его изучили. Поэтому, я думаю, что постепенно будет сформирован центр экспертных исследований», - сказал Саясат Нурбек.

    В качестве второго предложения депутат Мажилиса заявил о необходимости введения в Парламенте формата «экспертных часов», как в России. Нужно привлекать сильных экспертов.

    «Как заявил Президент в своем Послании, в модели «Новый Казахстан» на Парламент ложится большая нагрузка. Парламент должен быть к этому готов. И, конечно же, это не может не отразиться на регулировании внутренних ресурсов», - добавил Саясат Нурбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Сенат Послание Президента РК-2022
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