Сформирован Общественный совет при Министерстве просвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сформирован Общественный совет при Министерстве просвещения. В состав Общественного совета вошел 21 человек, среди которых представители частных организаций образования, известные общественные деятели и предприниматели, депутаты, представители неправительственных организаций, IT-сферы, педагоги, директора школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Избраны путем голосования члены президиума: председатель Общественного совета Абдиманап Бектурганов, президент Национальной ассоциации инвесторов образования Кулянда Батырбекова, директор школы Алма Жумабекова, директор Общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова, генеральный директор ТОО «Astana Garden school» Нурмухаммед Досыбаев, руководитель Республиканской ассоциации частных организаций дошкольного и среднего образования Динара Кудайкулова, председатель совета директоров «Kusto Group» Еркин Татишев, президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Мадина Тыныбаева, президент Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова, учредитель Общественного объединения «Попечительский совет организаций образования «Qoldau» Фарида Сагындык. Также в состав Общественного совета вошли вице-президент международного общественного фонда «Білім-Инновация» Ержан Аубакиров, председатель правления Общественного фонда «Mugalim» Арофат Нурлаков, соучредитель Общественного объединения «Институт детства OYNA» Айжан Рамазанова и другие.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов поздравил с избранием членов Общественного совета и пожелал плодотворной работы.

«Состав общественного совета сбалансирован, присутствует большое количество представителей различных ассоциаций и неправительственных организаций, работающих в сфере. Здесь также представлены организации, которые защищают права особенных детей. В составе Общественного совета немало тех, кто нередко высказывает отличные от нашей позиции мнения и поднимает острые темы. Мы будем совместно обсуждать все вопросы, находить общие точки соприкосновения», - сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Общественный совет избирается сроком на три года. Задачами Общественного совета являются представление интересов гражданского общества при обсуждении и принятии решений, организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности государственного органа.

Фото: gov.kz



