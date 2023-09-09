АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии старта Элитного раунда квалификации чемпионата мира – 2024 по футзалу сформирован новый тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Главным тренером сборной Казахстана продолжает работать бразильский специалист Пауло Рикардо Фигуэра Силва, всем известный как Кака. В сборной Казахстана он работает с сентября 2018 года. Недавно с ним продлили контракт на два года.

Его ассистентом стал 33-летний Даурен Нургожин, который в этом году завершил свою игровую карьеру.

Тренером по физической подготовке назначен 45-летний бразильский специалист Вендель Луиз Бастос Э Силва. Он в нынешнем сезоне вошёл в тренерский штаб МФК «Семей».

Тренером по работе с вратарями назначен экс-игрок сборной Казахстана 39-летний Григорий Шамро. Он в прошлом году уже некоторое время входил в тренерский штаб Кака.

Тренерский штаб сборной Казахстана:

главный тренер – Кака,

ассистент главного тренера – Даурен Нургожин,

тренер по физической подготовке – Вендель Э Сильва,

тренер по работе с вратарями – Григорий Шамро.