Сформирован новый тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу
Главным тренером сборной Казахстана продолжает работать бразильский специалист Пауло Рикардо Фигуэра Силва, всем известный как Кака. В сборной Казахстана он работает с сентября 2018 года. Недавно с ним продлили контракт на два года.
Его ассистентом стал 33-летний Даурен Нургожин, который в этом году завершил свою игровую карьеру.
Тренером по физической подготовке назначен 45-летний бразильский специалист Вендель Луиз Бастос Э Силва. Он в нынешнем сезоне вошёл в тренерский штаб МФК «Семей».
Тренером по работе с вратарями назначен экс-игрок сборной Казахстана 39-летний Григорий Шамро. Он в прошлом году уже некоторое время входил в тренерский штаб Кака.
Тренерский штаб сборной Казахстана:
главный тренер – Кака,
ассистент главного тренера – Даурен Нургожин,
тренер по физической подготовке – Вендель Э Сильва,
тренер по работе с вратарями – Григорий Шамро.