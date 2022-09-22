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      Акмолинская область

    Сферы сельского хозяйства, дорог и экологии вошли в Карту коррупционных рисков Акмолинской области

    22 Сентября 2022, 02:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло заседание региональной комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. В заседании принял участие прибывший в регион первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрий Малахов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «Концепция антикоррупционной политики Казахстана – это стратегический курс, направленный на борьбу с коррупцией, которым предусмотрен переход нашей республики от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, а также неприятию населением любых ее форм проявления», - подчеркнул глава области.

    Д. Малахов поделился новыми подходами в деятельности Антикоррупционной службы в рамках реализации поручений Президента.

    «Как отметил Глава государства в своем Послании, «люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего и ждут от госорганов четкого исполнения своих обещаний». В этой связи, Агентством разработана Карта коррупционных рисков для каждого региона. В ней отражен перечень злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, несовершенства законодательства», - сказал Дмитрий Малахов.

    Так, в Акмолинской области в Карту коррупционных рисков вошли сферы сельского хозяйства, земельных отношений, дорог и инфраструктуры, а также экологии. Это основные проблемы, с которыми сталкивается местное население и которые сопряжены с коррупционными рисками.

    «В этой связи крайне важно, чтобы именно местные исполнительные органы, а также представители общественности объединили свои ресурсы и возможности», - добавил Д. Малахов.

    Также первый заместитель председателя ознакомился с ходом строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне Сарыарка для переселения жителей аварийного дома №11 по улице Вернадского. Вышеназванный дом давно признан аварийным, а его жильцы ждут, когда смогут покинуть небезопасное жилье. Чиновники обещают сдать новостройку совсем скоро и отмечают, что при распределении квартир приоритет был отдан лицам с особыми потребностями.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Коррупция
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