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    Сферу образования проверят на коррупционные риски в СКО

    27 Апреля 2023, 09:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проведутвнешний анализ коррупционных рисков в отрасли образования, передает корреспондентМИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, под пристальным вниманием Антикоррупционной службы будет сфера финансирования образования.

    «Основанием для проведения анализа послужили зарегистрированные по республике за последние три года в сфере образования более 300 коррупционных правонарушений. Пять из них приходятся на Северо-Казахстанскую область. Общественный резонанс вызвало недавнее задержание главного бухгалтера отдела образования города Талдыкорган, у которой изъяты денежные средства в сумме одного млрд тенге, часть из которых была в иностранной валюте, и документы на 21 объект недвижимости», - прокомментировали в пресс-службе.

    В антикоррупционном ведомстве призвали неравнодушных североказахстанцев принять участие в проведении анализа. В частности, предоставить сведения о причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям, внести предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность отрасли. Информацию можно направить на электронный адрес upd.sko@antikor.gov.kz с пометкой «талдау».

    Ранее в департаменте сообщали о том, что удалось предотвратить необоснованные проверки частных детских садов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Образование Коррупция
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