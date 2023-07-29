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    Сферу экспортного контроля проверят на коррупционные риски в СКО

    29 Июля 2023, 02:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции объявил о проведении внешнего анализа коррупционных рисков сферы экспортного контроля в департаменте государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, основанием для проведения анализа послужили поступающие обращения предпринимателей региона, когда сотрудники департамента госдоходов самостоятельно принимают решения по квалификации тех или иных грузов, не учитывая при этом наличие соответствующих разрешительных документов.

    «Призываем неравнодушных граждан региона принять участие в проведении анализа посредством предоставления сведений о причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям в анализируемой сфере, и предложений по усовершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта анализа. Информацию можно направить на электронный адрес upd.sko@antikor.gov.kz с пометкой «Талдау», которая будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков», - добавили в пресс-службе.

    Напомним, недавно в Антикоррупционную службу обращался предприниматель, который не смог провезти запчасти через границу. Сотрудники департамента госдоходов посчитали, что конструкция является автотранспортным средством и в дальнейшем может использоваться. Хотя в департаменте полиции дали заключение о том, что это не автомобиль и постановке на учет он не подлежит.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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