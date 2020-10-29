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    Сфера туризма Туркестанской области укрепится квалифицированными специалистами

    29 Октября 2020, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития спорта, туризма и образования в Туркестанской области состоялся круглый стол, организованный Международным университетом туризма и гостеприимства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В мероприятии приняли участие ректор университета М.С. Мурзамадиева, руководитель управления физической культуры и спорта Туркестанской области К.Ж. Жолдыкараев, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области Ж.Б. Момынкулов и руководители спортивных учреждений и школ. Собравшиеся гости обсудили имеющиеся проблемы и перспективы в вышеуказанных сферах, обменялись мнениями и свежими идеями.

    Ректор Международного университета туризма и гостеприимства выразила уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным и предложила условия дальнейшего сотрудничества в сфере образования.

    Директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области Ж. Момынкулов отметил, что область занимает особое место в туризме, и подготовка квалифицированных специалистов в данной сфере значима. Для решения данной проблемы будет начата подготовка квалифицированных специалистов на основе сотрудничества сторон.

    В завершение мероприятия были подписаны меморандумы о взаимовыгодном сотрудничестве между акиматом Туркестанской области, Международным университетом туризма и гостеприимства и филиалом Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области.

    Автор:

    Туркестанская область Образование Вузы Туризм Акимат
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