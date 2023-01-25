Сезонный рост ОРВИ в Алматы: как уберечься от вируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая отделением врачей общей практики городской поликлиники № 16 Алматы Баян Такибаева на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала, как уберечься от гриппа и ОРВИ. Она советует всем носить маски, соблюдать дистанцию и гигиену, избегать мест массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача, острые инфекционные заболевания с воздушно-капельным механизмом передачи, различаются по этиологии (известно более 300 вирусов). Основные симптомы – это температура 38 градусов и выше; частота пульса соответствует повышению температуры; учащенное дыхание; умеренно выраженные катаральные явления (насморк, сухой кашель).

В группе риска по осложненному течению ОРВИ находятся беременные женщины и дети, лица любого возраста с хронической болезнью легких (астмой, ХОБЛ и другие), с хронической болезнью сердца, лица с нарушениями обмена веществ (диабет, ожирение), лица с хроническим заболеванием почек, хроническим гепатитом, неврологическими состояниями, гемоглобинопатиями и иммунодепрессией, лица в возрасте 65 лет и старше.

Баян Такибаева советует носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления народа тем, кто не привился. Кроме того, следует чаще делать дома влажную уборку, которая не дает микробам размножаться.

Отвечая на вопросы журналистов, врач сказала, что при повышении температуры тела сразу обращаться в скорую помощь не нужно.

«Температуру тела до 38 градусов сбивать не рекомендуется, так как это защитная реакция организма на инфекционный агрессор. На фоне повышенной температуры тела гибнут патогенные бактерии и вирусы, но каждый организм индивидуален. Кто-то может переносить температуру в диапазоне 37–38 градусов на ногах и даже не замечать, кто-то замечает и предпочитает не сбивать ее, давая организму возможность бороться, а кто-то не может обойтись без жаропонижающего средства. Можно сбить высокую температуру самостоятельно – для этого сделать прохладный компресс на лоб и держать его около 30 минут, принять жаропонижающее средство. Одним из самых проверенных является парацетамол, ибупрофен», - ответила Баян Такибаева.

Если же температура тела свыше 38,5 градуса, то ее сбивать обязательно жаропонижающими препаратами, так как она может дать осложнения – такие как судороги, нагрузка на сердце и недостаточность кровообращения, потеря и спутанность сознания, нарушение дыхания и даже отек головного мозга.

Врач отметила, что основным и действенным доказанным методом профилактики ОРВИ является сезонная вакцинация.

«Прививка, конечно, не дает 100 % гарантию, но, если человек заболеет, то он перенесет болезнь в легкой форме и без осложнений», - сказала спикер.

Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ - за прошедшую неделю зарегистрировано 13 804 случая. Всего в течении всего эпидсезона в Алматы зафиксировано 343 417 случаев ОРВИ.



