Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации - глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При сезонной аллергии врач должен при индивидуальном подходе допустить пациента к вакцинации. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические заболевания. Бывают такие состояния, когда даже на физраствор дает реакцию. Это тяжелые аллергические заболевания, реакции, которые врач определяет при осмотре, изучении медицинской документации каждого пациента», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Министр уточнила, что «при сезонной аллергии, если состояние не страдает и анализы крови спокойные, то врач индивидуально при осмотре пациента должен принять решение о допуске к вакцинации».

Ранее сообщалось, что высокую занятость инфекционных коек отмечают в двух регионах Казахстана - в Нур-Султане и СКО.



