Сезон зимней охоты стартовал в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области открыта охота на пушных зверей и копытных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации специалистов, в этом году квота на добычу составляет 155 косуль, 5539 зайцев, 371 лисицу, 163 корсака.

Разовая путевка для охоты на пушных зверей стоит 5 тысяч тенге, сезонная – от 11 до 12 тысяч тенге, на копытных животных – от 40 до 50 тысяч тенге.

«При планировании охоты следует обязательно уточнить у охотпользователей правила внутреннего распорядка охотхозяйства, разрешенные места для охоты; информацию о нагрузке охотхозяйства на одного охотника; плотности обитания диких зверей; какая охота проводится в присутствии егеря», – говорят специалисты.

Охота на диких животных запрещается на территории госзаказника «Кызыл-Тау», Баянаульского нацпарка, природного резервата «Ертiс орманы», поймы Иртыша, резервного фонда охотничьих угодий области, на землях населенных пунктов.

С начала года в регионе выявлено 28 нарушений правил охоты.

Как сообщили в областной инспекции лесного и охотничьего хозяйства, запрещено охотиться без удостоверения охотника, с огнестрельным оружием без разрешения органов внутренних дел на право его хранения и использования, с ловчими хищными птицами без их регистрации в порядке, установленном правилами ведения учета и регистрации ловчих хищных птиц, используемых на охоте, запрещенными орудиями добычи, в промысловых целях без договора с субъектом охотничьего хозяйства, в резервном фонде охотничьих угодий, на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях.

За незаконную охоту установлена административная и уголовная ответственность.

Ущерб за незаконную добычу одной особи косули оценивается в более одного миллиона тенге, зайца, корсака, лису составит около 23 тысяч тенге.

Фото: pavlodarnews.kz.