Сезон только начался, а уже поступило свыше 500 жалоб от туристов – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целом мы видим возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире туризм является очень перспективной и доходной отраслью экономики, которая показывает постоянный динамичный рост. Для активизации и оказания системных мер господдержки отрасли туризма внесены необходимые законодательные поправки», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что на это направлены утвержденная Концепция развития туристской отрасли на 2023 – 2029 годы и детализированные Карты туристификации на республиканском и региональном уровнях. Внедрена мировая практика возврата налогов иностранным туристам «Tax free». Проведена большая работа по расширению списка безвизовых стран, а также количества государств, чьи туристы могут посещать Казахстан без визы.

«Безусловно, снятие межстрановых барьеров дает значимый импульс развитию туризма в Казахстане. Это можно увидеть по налоговым поступлениям. По итогам прошлого года налоги от сферы туризма составили 390 млрд тенге. Это практически в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. В целом мы видим возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана. В связи с чем увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Возрастает потребность в компетентных кадрах и улучшении сервиса. Это важные факторы успеха привлекаемых инвестиций в туризм, которым акиматы должны уделять особое внимание», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также добавил, что ежегодно звучит критика по вопросам загрязнения пляжей и турзон. Имеются жалобы со стороны населения и бизнеса на отсутствие элементарных удобств, на плохие подъездные пути, антисанитарию на туристских объектах.

«Туристический сезон только начался, а уже поступило свыше 500 официальных жалоб и обращений в государственные органы по вопросам качества оказываемых услуг. Все помнят случай, когда казахстанский таксист довез иностранных гостей из аэропорта до отеля за 800 долларов. Есть жалобы на завышенные цены в отелях, в целом на стоимость туров и билеты внутри страны, время обслуживания туристов. Такие моменты негативно сказываются на имидже страны. Эти проблемы необходимо оперативно решать и государственным органам, и бизнесу», - подчеркнул Алихан Смаилов.