Сезон региональных сельхозярмарок стартует в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждые субботу и воскресенье со 2 сентября до 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Первыми свою продукцию в Астане представят аграрии Туркестанской области. Более 70 сельхозпроизводителей из региона привезут 556 тонн своей продукции: мясо (конина, баранина, говядина, мясо птицы) и мясопродукты, овощи, фрукты, молочные продукты (в том числе кумыс и шубат), бахчевые, мед, фруктовые соки и консервированные продукты, рыбу, яйца и хлебобулочные изделия. Вся продукция будет реализована по ценам ниже рыночных на 15-20%.

В этом году изменилась локация проведения сельхозярмарки. Она переместилась с территории напротив ледового дворца «Барыс Арена» на площадь перед КазНУИ (пр. Тәуелсіздік, 50).

Напомним, в столице также проводятся ярмарки выходного дня. Они проходят по субботам и воскресеньям. В ярмарке принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров и крестьянские хозяйства из близлежащих районов.