Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Сезон региональных сельхозярмарок стартует в Астане

    29 Августа 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждые субботу и воскресенье со 2 сентября до 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Первыми свою продукцию в Астане представят аграрии Туркестанской области. Более 70 сельхозпроизводителей из региона привезут 556 тонн своей продукции: мясо (конина, баранина, говядина, мясо птицы) и мясопродукты, овощи, фрукты, молочные продукты (в том числе кумыс и шубат), бахчевые, мед, фруктовые соки и консервированные продукты, рыбу, яйца и хлебобулочные изделия. Вся продукция будет реализована по ценам ниже рыночных на 15-20%.

    В этом году изменилась локация проведения сельхозярмарки. Она переместилась с территории напротив ледового дворца «Барыс Арена» на площадь перед КазНУИ (пр. Тәуелсіздік, 50).

    Напомним, в столице также проводятся ярмарки выходного дня. Они проходят по субботам и воскресеньям. В ярмарке принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров и крестьянские хозяйства из близлежащих районов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Сельское хозяйство Торговля
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам
    Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков
    Фермеры не могут защитить свои посевы от сайгаков в Карагандинской области
    Объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях предлагает мажилисмен Ходжаназаров
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков