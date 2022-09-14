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    Сезон охоты начинается в Атырауской области

    14 Сентября 2022, 14:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сезон охоты начинается 15 сентября в Атырауской области. Об этом сообщил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Имангалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 15 сентября в регионе на закрепленных охотничьих хозяйствах начинается осенний сезон охоты. Охота на уток, гусей, куропаток, перепелов, кекликов разрешается с 15 сентября по 30 ноября, барсука и кабана – с 15 сентября по 31 декабря. А зимний сезон охоты на зайцев, корсаков продлится с 1 ноября по 15 февраля. Охота на волков разрешена с 1 января по 31 декабря», - проинформировал Нурлан Имангалиев.
    В настоящее время в регионе обитают 21 вид млекопитающих и 114 видов птиц.

    «При охоте на кабана, косулю, волка, зайца, лисицу, корсака, степного суслика, барсука, сурка, выхухоля, утку, гуся, лысуху, куропатку, тетерева, перепела к отстрелу допускается лишь количество, указанное в охотничьей путевке. У всего есть мера. Беречь богатство природы, сохранять спокойствие в природе – наша обязанность. Нарушители охотничьего режима, не подчиняющиеся правилам, будут привлекаться к ответственности. Охотиться можно только при наличии удостоверения охотника, разрешения на пользование животным миром, путевки на объект охотничьего хозяйства, разрешения на хранение и ношение оружия и патронов, паспорта при отлове хищных птиц», – сказал Нурлан Имангалиев.
    По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в Атырауской области, в прошлом году выявлены 11 нарушителей правил охоты. Причиненный природе ущерб составил 862 млн 703 тыс. 200 тенге.
    В регионе официально зарегистрировано более 6 тыс. охотников, из них около 3 тыс. регулярно занимаются охотой.

    Фото: midwestoutdoors.com

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область
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