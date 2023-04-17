Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Сезон клещей начался в Кыргызстане

    17 Апреля 2023, 21:21

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с приходом весны и наступлением тепла начался период активности клещей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чуйской области КР, за 3 месяца 2023 года по Чуйской области 14 человек пострадали от укуса клеща во время посещения ущелий Кагети, Ала-Арча и Теплые ключи.

    Специалисты предупреждают население быть бдительными и осторожными, находясь на природе, в лесных зонах, парковых местах и таежных массивах. Как правило клещи живут под слоем опавших листьев и травы.

    Укус клеща может вызвать острое инфекционное вирусное заболевание - клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему. Сезонность этого заболевания длится с апреля по сентябрь. Инкубационный период, начиная с момента укуса до появления первых признаков заболевания, длится чаще от 7 до 14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

    В сезон активности насекомых после посещения мест их обитания, людям рекомендуют периодически проводить осмотр одежды и тела на наличие клещей. В случае обнаружения присосавшегося клеща на теле необходимо обратиться за помощью в медицинские учреждения, где его извлекут и по показаниям могут назначить иммуноглобулин от клещевого энцефалита.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана
    Внесены изменения в Договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном
    Новые форматы сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с кыргызскими экспертами
    Центр кыргызского языка и культуры открыли в Астане
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    5 Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Новости партнеров