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    • Сезон цветения лотосов начался в Атырауской области

    8 Августа 2022 21:26

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сезон цветения лотосов начался в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лотосы зацвели на приграничной реке Кигач и побережье Каспийского моря, где находятся плантации примерно в 5 тыс. га. Период их цветения – до середины сентября. В эти дни красотой приезжают любоваться, несмотря на отсутствие дороги, до 50 туристов.

    «Давно хотела увидеть эту красоту. Получила массу впечатлений. Здесь можно увидеть не только лотос, но и редких птиц, орлов, много лебедей», – поделилась впечатлениями туристка из Москвы Екатерина Хабибуллина.

    Курмангазинский район – единственный в стране, где в дикой природе растет лотос. Здесь же находятся плантации водяного ореха чилим, занесенного в Красную книгу.

    «Сегодня мы ведем переговоры с различными туристическими компаниями. Приехавших туристов на лодках переправляем в долину, предоставляем ночлег и питание. Наша главная цель – строго соблюдать чистоту и безопасность», – делится представитель ТОО «West Motors service» Жанибек Актананов.

    По словам руководителя Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбека Тулепова, с каждым годом число туристов растет. Поэтому очень важно уделить внимание сохранению ареала распространения лотоса.

    «Долина лотосов занесена в Красную книгу, является охраняемой природной территорией. Приезжие туристы, к сожалению, иногда недооценивают это – встречаются факты хулиганства, когда вырывают, ломают растения. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жесткий контроль», – считает руководитель Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбек Тулепов.

    По словам Нурлыбека Тулепова, на сегодняшний день вдоль побережья реки Кигач, работают четыре объекта предпринимательства. Кроме того, до конца 2022 года будет завершено строительство двух туристических баз. В целях развития внутреннего туризма государством предоставлены земельные участки семи предпринимателям. Строительство объектов на этом месте начнется в течение трех лет, что создаст условия для увеличения числа туристов в регион.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Туризм #Экология #Природа #Красная книга
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