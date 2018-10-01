СЭЗ «Павлодар» признана лучшей в мире ресурсно-сырьевой базой по версии fDi Magazine

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальная экономическая зона «Павлодар» получила статус лучшей ресурсно-сырьевой базы 2018 года по версии специализированного журнала fDi (Foreign Direct Investment) редакции ведущей газеты делового мира Financial Times, сообщается на сайте Министерства по инвестициям и развитию РК.



fDi Magazine представляет собой современный обзор глобальной инвестиционной деятельности в разрезе отдельных секторов экономики и формирует собственный рейтинг экономических зон всего мира.

Данное издание выходит уже более 10 лет с периодичностью один раз в два месяца и тиражом в 15 тысяч экземпляров. Аудитория журнала - инвестиционные фонды, банки, транснациональные корпорации, а также представители политической и бизнес-элиты, от которых зависит распределение прямых иностранных инвестиций. В совокупности - это более 500 млн. потенциальных инвесторов, читающих журнал на постоянной основе.

«Получение номинации в данном журнале определяет статус Специальной экономической зоны «Павлодар» в качестве международной инвестиционной площадки, привлекательной для развития бизнеса по причине наличия качественного и доступного сырья практически для любого бизнеса и производства», - заявляет председатель правления СЭЗ Айбек Турсынгалиев.

«Положительная оценка fDi - это не просто строка на печатной странице: рейтинг журнала признается лучшими экспертами и глобальной элитой бизнеса».

В настоящее время на территории СЭЗ «Павлодар» выпускается порядка 30 наименований продукции, экспортируемой в десяток стран мира. В свою очередь, выпускаемая продукция СЭЗ уже хорошо зарекомендовала себя за рубежом, выделяясь соотношением высокого качества и выгодной цены для конечного потребителя.

Уже сегодня организованная промышленная кооперация между участниками СЭЗ, освобождение от основных видов налогов (НДС, КПН, налоги на имущество, землю) и отсутствие таможенных пошлин вызывает высокий интерес у иностранных бизнесменов, желающих занять свободную производственную нишу для организации бизнеса.

«Статус Лучшей ресурсно-сырьевой базы года (Bestresources&rawmaterialsbaseof 2018) - одна из основных и весьма важных номинаций рейтинга fDi: именно это преимущество является основным козырем в гонке за инвестора», - говорит Айбек Турсынгалиев.

Подтверждение на сайте fDi



