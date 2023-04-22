Сейсмоусиление школ проводят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Программа по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений наиболее сейсмоопасных объектов социальной сферы действует в Жамбылской области. Новые школы возводят с учетом всех требований сейсмостойкости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский регион находится в сейсмоопасной зоне. По карте сейсмического районирования Казахстана более 22% территории региона расположено в зоне активного сейсмического воздействия, на сейсмоопасной территории находятся основные объекты жизнеобеспечения и экономики региона. За последние 40 лет произошли два крупных разрушительных землетрясения, а незначительные колебания почвы силой в 2-3 балла на территории Жамбылской области происходят ежегодно.

«В селе Коктал Байзакского района построена новая современная средняя школа на 600 ученических мест, - рассказал руководитель отдела образования акимата Байзакского района Нурболат Мамырбаев. – Прежнее типовое здание 1977 года постройки на 300 мест не соответствовало требованиям сейсмостойкости».

В 2019 году отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района в связи с износом старой школы сделал сейсмическое заключение, отметил спикер. Техническое обследование и оценку сейсмической безопасности провело ТОО «Радиационная и промышленная безопасность». По итогам обследования был сделан вывод, что старое здание школы сейсмоопасно, не соответствует действующим нормам.

Отметим, что до 1971 года уровень сейсмичности по городу Таразу и некоторым районам области был определен в 7 баллов, хотя сейсмологические данные давали полное основание отнести территорию жамбылского региона к 8-балльной зоне. Но только после значительного землетрясения 1971 года сейсмичность увеличили до 8 баллов. В 2006 году были введены новые, более жесткие нормы сейсмостойкого строительства. В результате сегодня значительная часть ранее построенных в регионе зданий и сооружений не соответствует современным требованиям сейсмической безопасности.

«Учитывая сейсмоопасность прежнего здания школы и демографический рост села Коктал, было принято решение о строительстве новой школы на 600 мест. Заказчиком выступило управление архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылской области. Строительство началось в апреле 2021 года и завершилось в ноябре 2022 года. Стоимость проекта 1,4 млрд тенге. В декабре 2022 года было введено в эксплуатацию новое здание средней школы в селе Коктал», - пояснил Нурболат Мамырбаев.

Сегодня в Коктальской средней школе обучаются 1 257 детей. В первую смену школу посещают 604 учащихся, во вторую смену – 653. Работают здесь 124 учителя, все они имеют высшее образование.

Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием. Здесь имеется 32 учебных кабинета, четыре компьютерных класса, два лингафонных кабинета, кабинет робототехники, спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Для детей из близлежащих сел организован школьный транспорт.

«В пристройке школы на 120 мест обучаются 69 детей группы предшкольной подготовки. В следующем году планируем провести ремонт этого здания и открыть творческие кружки. Кроме того, в 2023 - 2024 учебном году в селе Коктал откроется частная школа «Коктал Смарт Скул» на 140 мест. Таким образом, на сегодняшний день дефицита ученических мест у нас нет», - пояснил руководитель отдела образования акимата Байзакского района Нурболат Мамырбаев.

Ранее, в феврале этого года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области.

По информации областного управления образования, в этом учебном году в 447 школах Жамбылской области учатся более 244 тысяч учеников. На развитие сферы образования выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона.

Как пояснили в областном управлении архитектуры, с 2010 года в Жамбылской области произведено сейсмоусиление порядка ста жилых домов, более 80 объектов образования, 20 объектов здравоохранения, 20 объектов культуры и ряда производственных сооружений. С учетом сейсмостойкости построено более 60 школ.