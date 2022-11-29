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    Сейсмотренировку проведут в Алматы - жителей призвали не паниковать

    29 Ноября 2022, 16:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И. о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков сообщил, что в городе 2 декабря пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. Жителей и гостей просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Алибеков отметил, что плановая общегородская сейсмотренировка пройдет в эту пятницу в 11:00. С сегодняшнего дня начнется оповещение по теле- и радиоканалам, алматинцам будут доносить информацию о тренировочной эвакуации, даны рекомендации.

    «В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение Darmen», - заявил Ерлан Алибеков.

    Основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс «АДК», где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

    Спикер доложил, что весь личный состав службы гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи.

    Кроме того, будут проведены обучающие тренинги по действиям населения при землетрясении с раздачей памяток, а также укомплектованию тревожного чемоданчика на случай ЧС. В городе практически будут развернуты все 384 пункта приема для оставшихся без крова.

    Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток «10 простых шагов при землетрясении».

    «В связи с тем что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим горожан эвакуироваться тепло одетыми. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики», - отметил Е. Алибеков

    Он также пояснил, что безопасными местами являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.

    В ДЧС напомнили, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.

    По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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