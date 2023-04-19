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    Сейсмотренировка пройдет в Алматы: жителей попросили не паниковать

    19 Апреля 2023, 13:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ. - В Алматы 20 апреля пройдет общегородская сейсмотренировка. ДЧС города просит жителей и гостей мегаполиса отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Плановая общегородская сейсмотренировка будет проведена в 11:00.

    «До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий. Во время сейсмотренировки, услышав сигнал «Внимание всем!», сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания. Подготовленность к чрезвычайным ситуациям является залогом сохранения жизни и здоровья человека», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    К общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно. К примеру, уже началось оповещение по теле- и радиоканалам, алматинцам будут доносить информацию о тренировочной эвакуации, даны рекомендации.

    «В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение Darmen», - отметили в ДЧС.

    В ДЧС напомнили, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По данным прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    МЧС ДЧС Землетрясение
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