Сейсмолог дал прогноз по землетрясениям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от сирийской границы, произошли сильные землетрясения, в результате которых жертвами стали несколько тысяч человек. Заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков объяснил, что стало причиной разрушительных подземных толчков. Специалист также заявил, что в этом году на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенно Алматинский регион в этом отношении является очень опасным во всей Центральной Азии. В прошлом здесь несколько раз происходили сильные разрушительные землетрясения: верненское землетрясение 1887 года и кеминское землетрясение 1911 года», - отметил он.

Нурсарсен Узбеков отметил, что сильные подземные толчки произошли в Анатолическом сейсмоактивном нагорье. Это считается одним из самых сейсмоактивных районов альпийско-гималайского сейсмического пояса.

«Такие землетрясения в Турции были и раньше. Если это землетрясение имело магнитуду 7,8 (это примерно 9 баллов), то Измитское землетрясение, произошедшее в этой стране 17 марта 1999 года, имело магнитуду примерно такого же порядка – 7,6. Тогда тоже были значительные человеческие жертвы. Этот список можно продолжить. Также в 1992 году произошло землетрясение силой 8 баллов и эпицентром, расположенным рядом с городом Эрзинджан», - сказал специалист.

Ученый ответил, что спрогнозировать землетрясение трудно. Особенно сложно сделать краткосрочный прогноз, поскольку он имеет научно-поисковый характер. По его словам, в Турции достаточно хорошо развиты сейсмические сети.

Спикер также ответил, стоит ли волноваться жителям Казахстана на фоне этих событий. По его данным, южная и юго-восточная части нашей страны, начиная от Восточно-Казахстанской области и заканчивая Кызылординской, расположены в сейсмоопасной зоне, где толчки могут быть от 7 до 9 баллов.

«Особенно Алматинский регион в этом отношении является очень опасным во всей Центральной Азии. В прошлом здесь несколько раз происходили сильные разрушительные землетрясения: верненское землетрясение 1887 года и кеминское землетрясение 1911 года», - отметил он.

Он отметил, что казахстанские ученые-сейсмологи разрабатывают карты общего сейсмического районирования, зонирования, где выделены сейсмоопасные, сейсмогенерирующие зоны с указанием сейсмического потенциала.

«В целом, сейсмический режим находится в норме. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году – 8500, в 2019 году – 7800, 2020 году – 9500, в 2021 году – 6700, в 2022 году – 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Также есть более ощутимые землетрясения. В течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 сейсмических событий. В 2018 году - 20, в 2019 году – 11, в 2020 году - 15, в 2021 году – 11, в 2022 году – 9. Последнее ощутимое землетрясение было у нас в Алматы 28 декабря прошлого года в 190 км от Алматы на границе с Кыргызстаном и Китаем», - добавил он.

Для оценки сейсмической ситуации ученые Института сейсмологии составляет прогнозные оценки различной срочности. Есть среднесрочный и краткосрочный прогнозы. Среднесрочный составляется два раза в год – в начале и в середине с уточнением.

«Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в 7 баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно», - заметил ученый.

Фото: assicuraci.it

