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    Сейф с 250 тысячами долларов вынесли из дома жителя Алматы

    28 Августа 2023, 12:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупная квартирная кража раскрыта полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По подозрению в совершении данного преступления полицейскими Медеуского района задержан 34-летний житель Алматинской области.

    Мужчина путем отжима окна, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитили сейф с крупной суммой денег. В момент кражи хозяева дома отсутствовали, за несколько дней до этого они уехали в отпуск. По словам главы семейства, он является частым предпринимателем. В сейфе у него хранились 250 тысяч долларов США.

    «Преступление было раскрыто вследствие проведения оперативных и специальных мероприятий. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Похищенные деньги он спрятал среди навоза. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы полиция
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