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    Сейчас практически нет инструментов для сдерживания инфляции - Олжас Худайбергенов

    16 Ноября 2022, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРИМ – Сейчас практически нет инструментов для того, чтобы сдержать инфляцию. Об этом заявил старший партнер CSI Олжас Худайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас практически нет инструментов для того, чтобы сдержать инфляцию в течение ближайшего года, потому что большая часть инфляции импортируемая», - сказал Олжас Худайбергенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Форума стратегических инициатив.

    Однако, по словам эксперта, ситуация может измениться через год.

    «Но за пределами одного года и дальше может появиться большее количество инструментов. Самый ключевой инструмент – это наращивание собственного производства этих товаров, либо через создание мер, которые стабилизируют денежный рынок – процентную ставку, курс тенге. Но для этого должны быть реализованы реформы», - пояснил Олжас Худайбергенов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика
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