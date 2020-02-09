Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе - Бердибек Сапарбаев в Кордайском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Созданная по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе выясняет причины произошедшего конфликта на территории Жамбылской области, обеспечивая решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возглавляет правительственную комиссию заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. В результате в медицинские учреждения обратились более 80 человек, 8 человек погибли. В реанимационном отделении находятся 7 человек. По предварительным данным, в ходе конфликта повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе беспорядков огнестрельные ранения получили и полицейские. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области. Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

Как сообщает пресс-служба акима Жамбылской области, правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым во второй половине дня 8 февраля прибыла в Жамбылскую область.

В состав комиссии вошли также аким Жамбылской области А. Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Ж. Туймебаев, депутат Мажилиса Парламента Ш. Хахазов и председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган» А. Войнце. Кроме того - первые вице-министры финансов, индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры информации и общественного развития, национальной экономики, здравоохранения, образования и науки, заместители министров внутренних дел, обороны, Генерального прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности.

«В селе Кордай вице-премьер посетил больницу, пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки, - рассказали в пресс-службе главы региона. - Пять пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и один пациент - в больницу Тараза. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Затем в Доме культуры села Сортобе состоялась встреча членов комиссии со старейшинами».

Отметим, что села Кордайского района Масанчи, Сортобе, Аухатты и некоторые другие являются местом компактного проживания дунганской диаспоры. Во второй половине XIX века дунгане, восстание которых было жестоко подавлено в Китае, перешли зимой, через заснеженные горы Тянь-Шаня, на территорию нынешнего Казахстана и Кыргызстана, где были радушно приняты местным населением.

По словам собравшихся на встречу с Бердибеком Сапарбаевым аксакалов села Сортобе, дунгане проживают на жамбылской земле более 140 лет. «Никогда не было конфликтов, подобных этому, - подчеркнули они. - Необходимо уделять больше внимания воспитанию молодежи и сделать выводы из допущенных ошибок».

«Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

На состоявшемся брифинге члены правительственной комиссии ответили на вопросы журналистов и сообщили о том, чем планируют заниматься далее. В Кордайском районе правительственная комиссия ознакомится с текущей ситуацией в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет ряд встреч с местными жителями, семьями погибших в ходе инцидента, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты, на местах будут приняты оперативные меры по решению вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

Совместно с акиматом Жамбылской области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

Как отметил в ходе состоявшейся в Кордае пресс-конференции аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, по предварительным данным, участниками инцидента стали порядка одной тысячи человек. На данный момент в полиции Кордайского района остаются 47 задержанных. Из-под стражи отпущено 44 жителя села Аухатты, задержанных во время беспорядков, затем отпущенных после выяснения их непричастности к произошедшему. «После того, как в 3 ночи прибыло подкрепление, у полиции появилась возможность провести задержание. Под утро основные виновные лица, которые принимали участие, увидели, что полицейские подтягиваются, и начали уходить. Те люди, которые остались наблюдать, попали в поле зрения стражей порядка», - рассказал глава региона.

В настоящее время ситуация стабильная. Сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по выявлению и задержанию нарушителей общественного порядка, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.