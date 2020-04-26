Северокорейские СМИ сообщают об активности Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни и смерти

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ – Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает ТАСС, об этом написала в воскресенье центральная газета народной республики «Нодон синмун» .

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна», - подчеркивается в статье. При этом издание не дает других подробностей, когда было направлено благодарственное послание строителям, а также где в настоящее время находится руководитель народной республики, пишет ТАСС.

Между тем, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сегодня утром, что Ким Чен Ыну 24 апреля прислал поздравительную телеграмму председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов по случаю годовщины состоявшегося 25 апреля 2019 года саммита лидеров России и КНДР во Владивостоке. А 22 апреля, по информации ЦТАК, Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Башару Аль Асаду в ответ на поздравления по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

При этом СМИ ничего не сообщали о появлениях Кима на публике с 11 апреля, что вызвало слухи о том, что 36-летний лидер страны тяжело болен, передает Ренхап.

СМИ Северной Кореи не освещают тему здоровья Ким Чен Ына. Вместо этого пропагандистские центры Пхеньяна активно освещали празднование 88-й годовщины со дня образования Корейской народной революционной армии (КНРА), которая отмечается 25 апреля.

Между тем, Reuters сообщило, что Китай направил группу врачей и чиновников в Северную Корею, чтобы «проконсультировать» Кима. Делегация во главе с высокопоставленным сотрудником отдела международных связей Коммунистической партии Китая в четверг отправилась из Пекина в Северную Корею.