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    Североказахстанских полицейских поощрили в честь Дня Конституции

    30 Августа 2019, 19:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области прошло торжественное собрание департамента полиции, посвященное празднованию Дня Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы полицейского ведомства, за высокие достижения в службе и личную дисциплинированность 30 полицейских поощрили различными наградами.

    В их числе - заместитель начальника отдела полиции по кадровой политике Кызылжарского района Гомар Дауренбеков. Он получил погоны со специальным званием подполковника полиции. В органах внутренних дел Г. Дауренбеков служит 20 лет. Работал в дорожно-патрульной полиции. В должности заместителя начальника районного отдела полиции – с февраля этого года.

    Почетной грамотой акима области наградили инспектора отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Людмилу Саморукову. Медаль «За вклад в обеспечение правопорядка» получил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди. Почетной грамотой МВД РК отметили работу старшего инспектора управления местной полицейской службы Сайрана Саркенова.

    «Сотрудники полиции ведут борьбу с преступностью, обеспечивают охрану общественного порядка, стоят на защите конституционных прав и свобод граждан от противоправных посягательств. Уверен, что и впредь сотрудники департамента полиции будут нести службу, выражая верность присяге», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Дата Конституция
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