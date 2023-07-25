Североказахстанские производители молока и мяса жалуются на давление импортной продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сельхозтоваропроизводители рассказали прибывшему в регион председателю президиуму НПП «Атамекен» Раимбеку Баталову о работе своих предприятий и проблемах, которые обострились в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Современная молочно-товарная ферма ТОО «Кызылжар сут» в Кызылжарском районе начала работать в конце 2020-го года. Стоимость проекта – около 4 млрд тенге. Часть средств – это льготные займы, полученные через СПК «Солтүстік» и Аграрно-кредитную корпорацию. На ферме работают около 60 человек, из которых 90% - жители близлежащего села Чапаево. Средняя заработная плата – 220 тысяч тенге.

На ферме все максимально автоматизировано, установили доильное оборудование «елочка». Директор Олжас Бектасов отметил, что когда строили, постарались учесть все тренды молочного животноводства. Основной план – загрузить полностью ферму, это 720 дойных голов.

Сейчас на ферме более тысячи голов скота, из которых 630 дойных коров. Каждая дает в сутки 29-30 литров молока. Его охотно закупают три местных молокоперерабатывающих завода. Жирность продукта составляет 4%.

О. Бектасов говорит, что в этом году закупочная цена на молоко упала с 250 до 205 тенге. Заводы вынуждены идти на этот шаг из-за импортной продукции.

«Мы ощущаем давление со стороны российской и белорусской молочной продукции. У североказахстанских перерабатывающих заводов – возвраты и убытки. Особенно заметно это стало с января этого года. Нам хотелось бы, чтобы наш рынок был каким-то образом защищен», - сказал О. Бектасов.

Заместитель директора по производству ТОО «Северный бройлер» Талгат Мактаев рассказал о той же проблеме, с которой столкнулась молодая птицефабрика в Аккайынском районе.

«На полную мощность мы еще не запустились. С начала года произвели 500 тонн мяса птицы. Поставляем продукцию по нашей области, в Акмолинскую область, Астану, выходим на рынок Костанайской области. Через год выйдем на 10 тысяч тонн. Наше отличие в том, что мы не используем антибиотики. Фабрика оборудована по последнему слову техники. Технологически правильно построены шесть птичников. Планируем построить еще шесть, запустить комбикормовый завод. Это повлияет на себестоимость продукции. Поступающее на рынок российское мясо сильно сбивает, особенно это стало ощущаться в этом году. Мы пытаемся снижать цену, но уходить в убыток не хотелось бы», - сказал Т. Мактаев.

Сейчас на птицефабрике работают 170 человек. С наращиванием объемов производства количество рабочих мест будет увеличиваться. Средняя заработная плата на фабрике – 220-250 тысяч тенге.

Общая стоимость проекта – 11,2 млрд тенге. Заемные средства около 8 млрд тенге компания получила СПК «Солтүстік».

«На эти деньги строим птичники, здание инкубатора, лаборатории, весовой, дизбарьер. Заем от СПК – большая помощь нам. Основное закупили за счет именно этих полученных средств», - отметил Т. Мактаев.

Р. Баталов выслушал предпринимателей и отметил, что опыт региона по развитию отраслей сельского хозяйства важен для привлечения инвестиций.

«Модель финансирования через СПК работает. Опыт привлечения инвестиций через инструменты поддержки СПК в Северо-Казахстанской области являются интересным. Эта практика будет реализована в других регионах. Мы подробно еще раз обсуждаем плюсы и минусы. Выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес. Есть ли влияние российских товаров, внутренние проблемы. Мы работаем в рамках союза. Есть правила, которые мы должны соблюдать. Да, мы должны более внимательно подходить к качеству продукции. Развиваем свое производство и контроль здесь достаточно жесткий. Мы хотим, чтобы все были в равных условиях. На полке должен быть качественный товар. Казахстанский или Таможенного союза. После сегодняшней поездки в приграничный регион проанализируем информацию «с полей» и дадим Правительству более четкие понятные эффективные предложения. Не кабинетные, а те, что обсуждены с бизнесом и местными исполнительными органами», - сказал Р. Баталов.